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В Литве потребительская корзина продуктов питания подорожала на 30%

09 августа 2022 11:32
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В Литве продолжают расти цены. Люди вынуждены все больше экономить, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Только за последний год потребительская корзина продуктов питания подорожала на 30 %. Об этом говорится в отчете национальной статической компании. Дороже всего обходятся молочные продукты, яйца, кофе, макароны и подсолнечное масло.

В Литве потребительская корзина продуктов питания подорожала на 30%-1

А вот латвийцев больше беспокоит отопление. Рижские власти анонсировали новый тариф на тепловую энергию. С середины августа цена вырастет на 15 %. Затем стоимость увеличится еще раз, как только соответствующая комиссия детально изучит новый тариф. На этом фоне жителям латвийской столицы рекомендовали уже сейчас задуматься об экономии тепловой энергии в домах, так как зимой цены снова вырастут, а сам газ будет в дефиците из-за антироссийских санкций ЕС.

# Экономический кризис # Фотофакт

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