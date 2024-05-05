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Польша боится не пережить развертывания ядерного оружия США

05 мая 2024 06:32
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Польская газета Myśl Polska высказала опасения по поводу возможности развертывания ядерного вооружения в Польше, что, по их мнению, может привести к ответу со стороны России. Об этом пишет РИА Новости.

В материале задается тема последствий для Польши и ее жителей в случае ядерной атаки. Она была написана в связи с заявлением президента Польши Анджея Дуды о том, что государство готово к разместить ядерные боеголовки НАТО. Однако ни в Польше, ни в альянсе никаких постановлений по этому вопросу пока не принято. Министерство иностранных дел России заявило, что такое размещение будет учтено в военном планировании.

# Международная политика

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