Евростат: в ЕС растёт уровень безработицы

В Евросоюзе растет уровень безработицы. По данным Евростата, в феврале на бирже труда было зарегистрировано 6 % европейцев. Это около 13,5 миллиона человек.

Проблема актуальна даже для тех стран, которые якобы имеют развитую экономику. Например, в Германии, согласно исследованию немецкого экономического института, в 2024 году оказаться на улице могут около 3 миллионов высококвалифицированных специалистов. А уровень безработицы достигнет 6 %, что станет самым высоким показателем за последние 10 лет.

Но лидирующие позиции этого антирейтинга занимает Испания, где за три месяца процент безработицы подскочил до уровня 13 %. Следом идет Франция. Здесь безработица и вовсе побила 40-летний рекорд, приблизившись к 8 %. И по данным экспертов, причин для улучшения ситуации в Евросоюзе не наблюдается.