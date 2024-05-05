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«Манчестер» разгромил «Вулверхэмптон» в матче Английской премьер-лиги

05 мая 2024 06:24
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В 36-м матче Английской премьер-лиги «Манчестер Сити» со счетом 5:1 одержал крупную победу над «Вулверхэмптоном». Об этом пишет РИА Новости.

Четыре гола забил Ерлинг Холанд, в том числе дважды с пенальти, еще мяч добавил Хулиан Альварес.

За команду гостей гол забил Хван Хи Чхан. Это уже 6-я победа подряд для «Манчестер Сити», который не проигрывал на своем поле уже 20 матчей. Команда идет на втором месте в турнирной таблице, на одно очко отставая от «Арсенала», но имея игру в запасе. А «Вулверхэмптон» находится на 11-м месте.

# Футбол

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