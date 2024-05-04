В Москве до +14, солнечно, теплее всего в Австрии. Погода в Европе на неделю

К чему далее готовиться западным соседям? Свежий климатический расклад по Европе в программе «Плюс-минус»! В столице Франции синоптики прогнозируют преимущественно пасмурную погоду с дождем. Столбик термометра в Париже покажет +15.

А вот жителей Австрии новый день встретит солнечно. В Вене воздух прогреется до 24 градусов. Ясно и малооблачно – такая погода ожидается в Риме. Воздух при этом прогреется до 22. В Мадриде ясно с переменной облачностью, столбик термометра поднимется до отметки в 20 градусов, осадков не предвидится.

В Болгарии погодная обстановка продолжает радовать. В столице до 20 градусов в дневные часы. Пасмурное и дождливое настроение небес ощутят в турецкой столице. В Анкаре +12. Солнечно и без осадков в Афинах, столбик термометра покажет отметку 23 градуса.