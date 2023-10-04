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Мэр Нью-Йорка поедет в Латинскую Америку запугивать местных, чтобы отвадить их от миграции в США

04 октября 2023 11:27
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Власти США весьма оригинальным способом планируют решить проблему мигрантов. Они отправят в тур по Мексике, Эквадору и Колумбии мэра Нью-Йорка, что бы тот отговорил местных жителей перебираться в Соединенные Штаты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мэр Нью-Йорка поедет в Латинскую Америку запугивать местных, чтобы отвадить их от миграции в США-1

В планах запугать население, рассказав о том, что их на самом деле ждет в США. Отсутствие жилья, работы, медицинской помощи и прочие ужасы страны равных возможностей. Впрочем, не очень веря в успех своей миссии, мэр Нью-Йорка приготовил и запасной план: встретиться с президентами этих стран, чтобы те помогли урегулировать возникший миграционный кризис законодательно, на высшем уровне.

# Международная политика # Фотофакт

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