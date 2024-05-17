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Politico: рано или поздно НАТО отправит войска в Украину

17 мая 2024 09:20
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НАТО допускает возможность отправки войск в Украину в будущем, пишет Politico со ссылкой на источник, передает РИА Новости.

В Киеве уже обратились к НАТО за помощью в подготовке рекрутов, а глава военного ведомства США Чарльз Браун полагает, что отправка натовских инструкторов в Украину неизбежна. Однако, несмотря на это, НАТО пока не собирается отправлять войска.

При этом французский лидер Эммануэль Макрон не исключает отправки войск на территорию Украины, если Россия прорвется через линию фронта и Украина обратится с такой просьбой. Многие государства поддерживают такой подход.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков выразил озабоченность риторикой Парижа и Лондона о возможной отправке войск на Украину. В Кремле также заявили, что внимательно отнеслись к словам Макрона о возможной отправке войск на Украину и к его позиции по поводу нанесения «стратегического поражения» России.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что любые грузы с оружием для Украины будут законной целью для России. Он также отметил, что США и НАТО напрямую вовлечены в конфликт, включая поставки оружия и обучение в Великобритании, Германии, Италии и других странах.

# Международная политика

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