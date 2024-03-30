Прямой эфир

Полиция освободила заложников в кафе на востоке Нидерландов

30 марта 2024 16:36
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

ЧП на востоке Нидерландов. Мужчина взял в заложники посетителей кафе. К этой минуте полиции удалось освободить всех, кого удерживал злоумышленник, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. По предварительным данным, никто из них не пострадал.

Полиция освободила заложников в кафе на востоке Нидерландов-1

Известно, что подозреваемый – выходец из Эритреи. Он задержан правоохранителями. Его мотивы остаются неясными, но власти не рассматривают случившееся как попытку теракта. Вместе с тем у мужчины при себе было оружие и взрывчатка. В целях безопасности полиция эвакуировала весь район. Свои дома покинули жители 150 домов.

Напомним, ранее страны Евросоюза повысили уровень готовности к терактам. Особые меры приняли во Франции, Италии, Испании и Германии.

# Захват заложников # Новости Нидерландов

Другие новости рубрики

Все новости
Военный эксперт прокомментировал передачу танков Abrams Польше: милитаризация во всех направлениях
30 марта 2024 16:34

Военный эксперт прокомментировал передачу танков Abrams Польше: милитаризация во всех направлениях

Захарова посоветовала главе МИД Германии купить учебник истории, карту и жвачку
30 марта 2024 14:52

Захарова посоветовала главе МИД Германии купить учебник истории, карту и жвачку

ФСБ РФ предовратила теракт в Ставропольском крае
30 марта 2024 14:32

ФСБ РФ предовратила теракт в Ставропольском крае