Полиция освободила заложников в кафе на востоке Нидерландов

ЧП на востоке Нидерландов. Мужчина взял в заложники посетителей кафе. К этой минуте полиции удалось освободить всех, кого удерживал злоумышленник, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. По предварительным данным, никто из них не пострадал.

Известно, что подозреваемый – выходец из Эритреи. Он задержан правоохранителями. Его мотивы остаются неясными, но власти не рассматривают случившееся как попытку теракта. Вместе с тем у мужчины при себе было оружие и взрывчатка. В целях безопасности полиция эвакуировала весь район. Свои дома покинули жители 150 домов.

Напомним, ранее страны Евросоюза повысили уровень готовности к терактам. Особые меры приняли во Франции, Италии, Испании и Германии.