Прямой эфир

Полиция Латвии задержала 37 человек, протестующих против сноса советских памятников

01 ноября 2022 06:51
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Латвии. Европейская демократия в деле. Полиция Латвии задержала 37 человек, которые протестовали против сноса советских памятников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Полиция Латвии задержала 37 человек, протестующих против сноса советских памятников-1

Акция протеста проходила в бывшем сквере Славы во время демонтажа монумента. В течение дня десятки человек шли к памятнику с цветами и зажигали свечи. А после того как полицейские начали все это убирать, некоторые горожане стали проявлять недовольство и пытались вступить в конфликт с правоохранителями. Полицейские время от времени требовали от протестующих разойтись. Тех, кто не подчинялся требованиям, задерживали. Остальных людей оттеснили, после чего снос памятника продолжился.

# Памятники # Новости Латвии # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Любителям экстремального туризма предлагают прокатиться к границе космоса
01 ноября 2022 06:20

Любителям экстремального туризма предлагают прокатиться к границе космоса

В Молдове массово репрессируют оппозиционные партии
31 октября 2022 20:43

В Молдове массово репрессируют оппозиционные партии

Обрушение моста в Индии: полиция арестовала 9 человек
31 октября 2022 20:41

Обрушение моста в Индии: полиция арестовала 9 человек