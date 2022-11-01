Полиция Латвии задержала 37 человек, протестующих против сноса советских памятников

Акция протеста проходила в бывшем сквере Славы во время демонтажа монумента. В течение дня десятки человек шли к памятнику с цветами и зажигали свечи. А после того как полицейские начали все это убирать, некоторые горожане стали проявлять недовольство и пытались вступить в конфликт с правоохранителями. Полицейские время от времени требовали от протестующих разойтись. Тех, кто не подчинялся требованиям, задерживали. Остальных людей оттеснили, после чего снос памятника продолжился.