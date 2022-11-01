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Любителям экстремального туризма предлагают прокатиться к границе космоса

01 ноября 2022 06:20
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Туристов поднимут к краю космоса на воздушном шаре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Любителям экстремального туризма предлагают прокатиться к границе космоса-1

Испанская компания намерена через 3 года оказывать необычную услугу: предлагают прокатиться к границе космоса. Чтобы побывать в атмосфере, придется потратить около 200 тысяч долларов, однако многих энтузиастов не отпугивает цена билета. Создатели планируют прикрепить к аэростату круглую капсулу, которая рассчитана на восемь человек и на пилота.

Полюбоваться видом на Землю с 40-километровой высоты можно будет через панорамные окна. Теперь компании предстоит провести первое летное испытание прототипа, которое намечено уже на декабрь.

# Космос # Фотофакт

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