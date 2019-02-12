Полчища крыс атаковали Вильнюс

Новости Литвы. Крысы атаковали литовскую столицу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Огромное скопление грызунов наблюдается у железнодорожного вокзала. Они не боятся прохожих и бегают прямо у них под ногами.

По словам очевидцев, крыс можно встретить не только на привокзальной площади, но и в других районах города.