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Полчища крыс атаковали Вильнюс

12 февраля 2019 12:56
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Новости Литвы. Крысы атаковали литовскую столицу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Огромное скопление грызунов наблюдается у железнодорожного вокзала. Они не боятся прохожих и бегают прямо у них под ногами.

Полчища крыс атаковали Вильнюс-1

По словам очевидцев, крыс можно встретить не только на привокзальной площади, но и в других районах города.

Полчища крыс атаковали Вильнюс-4

Ситуация с хвостатыми вредителями ухудшилась после летних ливней 2018 года. Когда вода заполнила канализации, крысы перебрались на поверхность.

# Дикие животные # Фотофакт

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