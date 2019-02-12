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Коалиция нанесла авиаудар по сирийской деревне

12 февраля 2019 12:29
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Новости мира. В результате авиаудара международной коалиции во главе с США по сирийской деревне погибли 20 мирных жителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Среди жертв – 7 детей. Около 50 человек получили ранения.

Коалиция нанесла авиаудар по сирийской деревне-1

На месте ЧП работают медики. Они оказывают первую помощь пострадавшим и доставляют людей в больницы. Удар пришелся по лагерю в селении Эль-Багуз.

Коалиция нанесла авиаудар по сирийской деревне-4

Накануне в этом районе началась зачистка местности от террористов и авиация поддерживает войска с воздуха.

# Международная политика # Фотофакт

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