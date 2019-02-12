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Чили и Перу пострадали от масштабных наводнений

12 февраля 2019 12:53
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Новости мира. Сразу две страны в Южной Америке пострадали из-за проливных дождей и последовавших за ними наводнений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чили и Перу пострадали от масштабных наводнений-1

Жертвами разгула стихии в Чили стали, по меньшей мере, 9 человек. Повреждены десятки зданий, разрушены дороги. Сотрудники экстренных служб доставляют гражданам продукты и предметы первой необходимости. Нанесённый ущерб, лишь по предварительным данным, составил 90 миллионов долларов.

Чили и Перу пострадали от масштабных наводнений-4

В Перу в результате схода оползней погибли 10 местных жителей. Среди пострадавших 1800 человек. В ряде провинций на юге страны объявлен режим ЧП. Ущерб нанесён мостам, дорогам, медицинским центрам и полицейским участкам.

# Наводнение # Фотофакт

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