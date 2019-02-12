Чили и Перу пострадали от масштабных наводнений

Новости мира. Сразу две страны в Южной Америке пострадали из-за проливных дождей и последовавших за ними наводнений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жертвами разгула стихии в Чили стали, по меньшей мере, 9 человек. Повреждены десятки зданий, разрушены дороги. Сотрудники экстренных служб доставляют гражданам продукты и предметы первой необходимости. Нанесённый ущерб, лишь по предварительным данным, составил 90 миллионов долларов.