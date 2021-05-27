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Пока единственная в мире. В России животных начали вакцинировать от коронавируса

27 мая 2021 14:43
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Новости России. В России начали вакцинировать от коронавируса животных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пока единственная в мире. В России животных начали вакцинировать от коронавируса-1

В ветлечебницы поступил препарат, в клинических испытаниях которого принимали участие собаки, кошки, песцы, норки и лисы. Теперь они же, по решению хозяев, и получают профилактический укол.

Пока единственная в мире. В России животных начали вакцинировать от коронавируса-4

Вакцина для животных «Карни-вак-Ков» пока единственная в мире. Интерес к вакцинации питомцев проявляют прежде всего заводчики и часто путешествующие владельцы домашних животных.

# Коронавирус # Фотофакт

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