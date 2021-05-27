Пока единственная в мире. В России животных начали вакцинировать от коронавируса

Новости России. В России начали вакцинировать от коронавируса животных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ветлечебницы поступил препарат, в клинических испытаниях которого принимали участие собаки, кошки, песцы, норки и лисы. Теперь они же, по решению хозяев, и получают профилактический укол.