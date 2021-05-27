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Энергию вырабатывает водородный генератор. На Эйфелеву башню пролили экологически чистый свет

27 мая 2021 13:52
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Новости Франции. На Эйфелеву башню пролили экологически чистый свет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ночная иллюминация не является чем-то новым для главного символа Парижа, но впервые его осветили водородными прожекторами.

Энергию вырабатывает водородный генератор. На Эйфелеву башню пролили экологически чистый свет-1

Три минуты и 30 секунд разноцветные огни и лазеры танцевали на фасаде культового памятника благодаря энергии, вырабатываемой водородным генератором.

Энергию вырабатывает водородный генератор. На Эйфелеву башню пролили экологически чистый свет-4

Их продвижением занимаются по всей Европе. Ведь использование таких возобновляемых источников энергии безвредно – наравне с ветром и солнцем.

# Экология # Фотофакт

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