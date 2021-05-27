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Суд в Москве оштрафовал Twitter на 19 миллионов российских рублей. И вот за что

27 мая 2021 14:30
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Новости России. За отказ удалять запрещенный контент суд в Москве оштрафовал Twitter на 19 миллионов российских рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Суд в Москве оштрафовал Twitter на 19 миллионов российских рублей. И вот за что-1

Речь идет о публикациях с призывами к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных акциях протеста. Штрафы выписаны по шести протоколам.

Суд в Москве оштрафовал Twitter на 19 миллионов российских рублей. И вот за что-4

В апреле за неудаление противоправной информации Twitter уже был оштрафован почти на 9 миллионов рублей. По этой же причине крупные денежные взыскания назначены ряду других компаний. В их числе Facebook и Telegram.

# Интернет # Фотофакт

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