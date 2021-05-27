Более 400 тысяч жителей Японии подписали петицию против Олимпийских игр

Новости Японии. Японцы против Олимпийских игр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За 12 дней онлайн-петицию с требованием отменить соревнования подписали более 400 тысяч пользователей.

По их мнению, власти и международный олимпийский комитет пытаются насильно провести Игры, в то время как эпидобстановка во многих регионах страны все еще непростая. Кроме того, в Японии наблюдается острая нехватка медиков и ситуация рискует ухудшиться, когда персонал направят следить за здоровьем олимпийцев. Средства, которые необходимы для проведения Игр, активисты предлагают потратить на борьбу с пандемией. Речь идет примерно о 15 миллиардах долларов.