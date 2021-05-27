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Более 400 тысяч жителей Японии подписали петицию против Олимпийских игр

27 мая 2021 13:49
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Новости Японии. Японцы против Олимпийских игр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За 12 дней онлайн-петицию с требованием отменить соревнования подписали более 400 тысяч пользователей.

Более 400 тысяч жителей Японии подписали петицию против Олимпийских игр-1

По их мнению, власти и международный олимпийский комитет пытаются насильно провести Игры, в то время как эпидобстановка во многих регионах страны все еще непростая. Кроме того, в Японии наблюдается острая нехватка медиков и ситуация рискует ухудшиться, когда персонал направят следить за здоровьем олимпийцев. Средства, которые необходимы для проведения Игр, активисты предлагают потратить на борьбу с пандемией. Речь идет примерно о 15 миллиардах долларов.

Более 400 тысяч жителей Японии подписали петицию против Олимпийских игр-4

До Олимпиады осталось чуть меньше двух месяцев. Из-за пандемии соревнования пройдут без участия зарубежных зрителей.

# Олимпиада 2020 # Фотофакт

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