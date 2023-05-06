Шесть белых бенгальских тигрят одновременно родились в китайском зоопарке

Шесть редких детенышей белого бенгальского тигра родились в зоопарке Чжэнчжоу, столица провинции Хэнань в центральном Китае. Они стали новыми членами быстрорастущей семьи.

Бенгальские тигры, также известные как белые тигры, являются разновидностью оранжевых бенгальских тигров, поскольку их окрас зависит от дефектного гена, который передается от родителей. Такие тигры находятся в чрезвычайной опасности. И таким образом защищены. А рождение шести детенышей одновременно – это очень редкое явление, что делает воспитание и уход огромной проблемой для тигров, отмечает смотритель зоопарка.

Сюй Фу, руководитель отдела центра охраны природы Enjoyland:

Шестерняшки белого тигра встречаются редко. Для тигрицы-матери, если она сама позаботится о своих тигрятах, у нее будет стресс. Поэтому мы сразу же приняли метод искусственного разведения. Наши сотрудники питомника действуют как человеческие родители, чтобы заботиться о них.