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Шесть белых бенгальских тигрят одновременно родились в китайском зоопарке

06 мая 2023 13:18
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Шесть редких детенышей белого бенгальского тигра родились в зоопарке Чжэнчжоу, столица провинции Хэнань в центральном Китае. Они стали новыми членами быстрорастущей семьи.

Шесть белых бенгальских тигрят одновременно родились в китайском зоопарке-1

Бенгальские тигры, также известные как белые тигры, являются разновидностью оранжевых бенгальских тигров, поскольку их окрас зависит от дефектного гена, который передается от родителей. Такие тигры находятся в чрезвычайной опасности. И таким образом защищены. А рождение шести детенышей одновременно – это очень редкое явление, что делает воспитание и уход огромной проблемой для тигров, отмечает смотритель зоопарка. 

Шесть белых бенгальских тигрят одновременно родились в китайском зоопарке-4

Сюй Фу, руководитель отдела центра охраны природы Enjoyland: 
Шестерняшки белого тигра встречаются редко. Для тигрицы-матери, если она сама позаботится о своих тигрятах, у нее будет стресс. Поэтому мы сразу же приняли метод искусственного разведения. Наши сотрудники питомника действуют как человеческие родители, чтобы заботиться о них. 

Шесть белых бенгальских тигрят одновременно родились в китайском зоопарке-7

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# Животные # Фотофакт

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