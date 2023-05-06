Замминистра обороны Украины Маляр заявила, что в РФ разрабатывают и испытывают новые виды вооружений

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что РФ внедряет новые виды вооружений, сообщает РИА Новости со ссылкой на ее Telegram-канал.

Она отметила, что в Российской Федерации налаживают производство отдельных образцов оружия, а также продолжаются тестирования новых моделей. Маляр добавила, что действия РФ обусловлены ее потенциалом: при расширении этого потенциала она предпринимает определенные действия, а при его сокращении – временно приостанавливает.

Ранее Владимир Путин подчеркивал намерение России не накалять конфликт в Украине, а остановить его. Однако страны Запада все равно говорят о продолжении военных действий, снабжают оружием и обучают бойцов украинских Вооруженных сил на своей территории.