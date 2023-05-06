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Замминистра обороны Украины Маляр заявила, что в РФ разрабатывают и испытывают новые виды вооружений

06 мая 2023 11:24
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Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что РФ внедряет новые виды вооружений, сообщает РИА Новости со ссылкой на ее Telegram-канал.

Она отметила, что в Российской Федерации налаживают производство отдельных образцов оружия, а также продолжаются тестирования новых моделей. Маляр добавила, что действия РФ обусловлены ее потенциалом: при расширении этого потенциала она предпринимает определенные действия, а при его сокращении – временно приостанавливает.

Ранее Владимир Путин подчеркивал намерение России не накалять конфликт в Украине, а остановить его. Однако страны Запада все равно говорят о продолжении военных действий, снабжают оружием и обучают бойцов украинских Вооруженных сил на своей территории.

# Международная политика # Владимир Путин

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