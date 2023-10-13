Новости США. НАСА запускает межпланетную станцию к загадочному астероиду, сообщили в программе новости «24 часа» на СТВ. Называются они одинаково – Психея. Станция оборудована двумя солнечными батареями, а также различными другими инструментами. Они помогут изучить гравитационное поле астероида и определить его внутреннюю структуру.

Билл Нельсон, ученый:

Зачем мы это делаем? Потому что мы пытаемся выяснить, кто мы, что мы, откуда мы пришли, каково наше место в этой необъятной Вселенной. И эта миссия поможет нашим ученым исследовать формирование планет для будущих поколений.