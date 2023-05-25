Подоляк: контрнаступление ВСУ Украины не будет единичным событием

Контратака украинских войск будет состоять из нескольких действий, а не одного удара. Об этом сообщил советник президента Украины Михаил Подоляк, передает РИА Новости.

Он подчеркнул, что различные действия по уничтожению российских войск на разных направлениях уже происходят и будут продолжены. Подоляк также отметил, что интенсивное уничтожение логистики противника также является одной из форм контрнаступления.

Ранее он заявил, что контратака Украины продолжается уже несколько дней, страна не планирует наступать на российскую территорию. Киев будет использовать предоставленное Западом оружие только на тех землях, которые Украина считает своими, включая Донбасс и Крым.

В Министерстве иностранных дел России заявляют, что страны Запада добиваются от Украины продолжения наступательных действий и захвата новых российских регионов, хотя и акцентируют внимание на том, что такие замыслы заведомо не имеют успеха.