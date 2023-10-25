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Под Брянском уничтожены четыре БПЛА ВСУ

25 октября 2023 06:16
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Войсками противовоздушной обороны и средствами радиоэлектронной борьбы РФ над территориями Брянской области ликвидированы 4 украинских БПЛА, пишет ТАСС со ссылкой на Telegram-канал главы области Александра Богомаза.

Так, на своей странице в социальной сети Богомаз информировал о факте пресечения силами ПВО РФ попытки проведения террористической атаки со стороны ВС Украины посредством беспилотных летательных аппаратов. Четыре БПЛА самолетного типа успешно уничтожены военными Российской Федерации. В результате инцидента пострадавших и разрушений нет, сообщил глава Брянской области.

# Международная политика # Александр Богомаз

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