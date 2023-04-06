Почему США продолжает финансировать войну в Украине?

НАТО под руководством США может легко завершить конфликт в Украине. Однако этому мешают надежды Вашингтона о военной победе над Россией, об этом заявляют местные СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
НАТО под руководством США может легко завершить конфликт в Украине. Однако этому мешают надежды Вашингтона о военной победе над Россией, об этом заявляют местные СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Именно ради этой цели Америка готова расходовать миллиарды на бесконечные поставки оружия в Украину. Только на танки Abrams Пентагон потратит 27 миллионов долларов. Однако по мнению журналистов, сейчас все может сильно измениться.
Все предыдущие интервенции сходили Штатам с рук благодаря тому, что доллар был всемирной резервной валютой. Но ситуация сильно изменилась, и война против России может стать последней. Уже сейчас многие страны отказались или в будущем планируют отказаться от американского доллара. В результате чего валюта вернется на родину и станет бесполезной.