В США миллионы республиканцев празднуют победу в президентской гонке, именно их кандидат займет кресло в Белом доме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Туда Дональда Трампа уже пригласил Джо Байден, пока еще действующий глава государства. Когда состоится их встреча, пока не известно.

Трамп тем временем, пусть и на обложке печатных изданий, облетел уже полмира. Газеты от Австралии до Канады вышли с одним и тем же снимком политика. СМИ обсуждают результаты голосования и значительный перевес в сторону республиканской партии.

Победа Трампа на выборах застала Европу врасплох, пишет швейцарская газета. В Брюсселе стараются не поддаваться панике, отмечают эксперты, но в самих Штатах без истерики не обошлось. Многим победивший Трамп не угодил своими планами по поводу Украины.

Будучи бизнесменом, политик против такого дорогостоящего проекта и выступает за завершение конфликта. На этом фоне Вашингтон намерен срочно направить Киеву последний пакет помощи на 6 миллиардов долларов, сообщает Рolitico.

Отреагировали на реванш Трампа и фондовые рынки. Торги в Европе открылись ростом, в плюсе также и Мосбиржа. Прибавляют в цене почти все бумаги. Аналитики называют этот сценарий оптимистичным.