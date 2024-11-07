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Победа Трампа на выборах застала Европу врасплох

07 ноября 2024 10:57
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В США миллионы республиканцев празднуют победу в президентской гонке, именно их кандидат займет кресло в Белом доме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Победа Трампа на выборах застала Европу врасплох-2

Туда Дональда Трампа уже пригласил Джо Байден, пока еще действующий глава государства. Когда состоится их встреча, пока не известно. 

Трамп тем временем, пусть и на обложке печатных изданий, облетел уже полмира. Газеты от Австралии до Канады вышли с одним и тем же снимком политика. СМИ обсуждают результаты голосования и значительный перевес в сторону республиканской партии. 

Победа Трампа на выборах застала Европу врасплох, пишет швейцарская газета. В Брюсселе стараются не поддаваться панике, отмечают эксперты, но в самих Штатах без истерики не обошлось. Многим победивший Трамп не угодил своими планами по поводу Украины. 

Будучи бизнесменом, политик против такого дорогостоящего проекта и выступает за завершение конфликта. На этом фоне Вашингтон намерен срочно направить Киеву последний пакет помощи на 6 миллиардов долларов, сообщает Рolitico. 

Отреагировали на реванш Трампа и фондовые рынки. Торги в Европе открылись ростом, в плюсе также и Мосбиржа. Прибавляют в цене почти все бумаги. Аналитики называют этот сценарий оптимистичным.

# Международная политика

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