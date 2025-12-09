Пленум ВС РФ отменил решение о применении конвенции о правах человека

Верховный суд РФ отменил постановление 2013 года о применении Европейской конвенции по правам человека. Об этом пишет РИА Новости.

Все упоминания ЕСПЧ исключены и заменены ссылками на российское законодательство, документы СНГ, а также Всеобщую декларацию прав человека ООН В новом тексте закреплены права на справедливое судебное разбирательство, свободу слова и информации.

Судебному департаменту поручено обеспечивать судей актуальными переводами международных договоров.

Изменения связаны с выходом России из Совета Европы и прекращением членства в ЕСПЧ в 2022 году.

Фото: pixabay