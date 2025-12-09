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Литва объявила режим экстремальной ситуации на границе с Беларусью

09 декабря 2025 08:37
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Литва объявила режим экстремальной ситуации на границе с Беларусью-0

Правительство Литвы объявило экстремальную ситуацию в связи с запуском контрабандных зондов с территорий Беларуси, что представляет угрозу для авиации. Об этом пишет РИА Новости.

Кабинет отказался объявлять чрезвычайное положение, обойдясь режимом экстремальной ситуации, который ускоряет реакцию властей, не ограничивая конституционных прав.

С начала года было зафиксировано более 600 нарушений границы воздушными шарами и около 200 инцидентов с дронами. В результате было затронуто более 320 рейсов, а аэропорты Вильнюса и Каунаса были закрыты в совокупности более чем на 60 часов.

Фото: pixabay

# Международная политика

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