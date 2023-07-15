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Пленный украинский солдат заявил, что их группу обмануло командование ВСУ

15 июля 2023 10:16
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Украинские бойцы, посланные на штурм российских позиций в районе Берховки в ДНР, были уведомлены своим руководством, что там нет российских военных. Но эвакуация не будет обеспечена, и им придется рассчитывать только на собственные силы, сообщил РИА Новости пленный украинский солдат.

По словам захваченного солдата, их отряд посадили в боевую бронированную машину, довезли до крайних улиц и высадили, не обеспечив артиллерийской поддержки. Их проинформировали, что сопротивления там не будет. Он также добавил, им было поручено держаться один день, после чего необходимо было возвращаться обратно. При этом их проинформировали, что эвакуация раненых не будет организована и им придется полагаться только на свои силы.

# Международная политика

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