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Камнепад обрушился на парковку в Италии: погибла пожилая пара

08 августа 2018 13:54
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Новости Италии. В Италии камнепад накрыл авто с людьми. Огромные валуны скатились со склона горы Монблан прямо на парковку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Камнепад обрушился на парковку в Италии: погибла пожилая пара-1

Камни изувечили машины, в одной из них погибла пожилая пара. Дорогу к долине Ферре пришлось закрыть. Из опасного района были эвакуированы несколько сотен человек. На месте ЧП ведется разбор завала.

# Природные катаклизмы # Фотофакт

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