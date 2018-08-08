Камнепад обрушился на парковку в Италии: погибла пожилая пара

Новости Италии. В Италии камнепад накрыл авто с людьми. Огромные валуны скатились со склона горы Монблан прямо на парковку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Камни изувечили машины, в одной из них погибла пожилая пара. Дорогу к долине Ферре пришлось закрыть. Из опасного района были эвакуированы несколько сотен человек. На месте ЧП ведется разбор завала.