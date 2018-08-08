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19-метрового кита спасли на побережье Мексики: видеофакт

08 августа 2018 13:00
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Новости Мексики. Жители Мексики спасли 18-метрового кита, застрявшего на мелководье. Финвала, который не мог самостоятельно выплыть в океан, заметили у острова Контой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

19-метрового кита спасли на побережье Мексики: видеофакт-1

Участие в спасательной операции принимали несколько десятков человек, в том числе и аквалангисты. На глубину морское млекопитающее вытянули с помощью веревок.

19-метрового кита спасли на побережье Мексики: видеофакт-4

Финвал или сельдяной кит – второе по величине животное планеты. Взрослые особи могут достигать 30 метров в длину и весить около 150 тонн.

# Киты # Фотофакт

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