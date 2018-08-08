19-метрового кита спасли на побережье Мексики: видеофакт

Новости Мексики. Жители Мексики спасли 18-метрового кита, застрявшего на мелководье. Финвала, который не мог самостоятельно выплыть в океан, заметили у острова Контой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участие в спасательной операции принимали несколько десятков человек, в том числе и аквалангисты. На глубину морское млекопитающее вытянули с помощью веревок.