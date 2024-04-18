Факт выделения помощи Киеву подталкивает власти Украины на продление конфликта, пишет РИА Новости.

Такая точка зрения была высказана пресс-секретарем президента РФ Дмитрием Песковым. В США имеется ряд внутриполитических разногласий, поэтому Вашингтон подбирает различные пути для оказания поддержки Киеву. Однако эта помощь на деле возвращается позже прибылью для самих США: в Вашингтоне стремятся к вливанию большой части выделенных средств именно в американский военно-промышленный комплекс. Далее эти средства вернутся как налоги государству, разъяснил представитель Кремля.

«Речь идет о провоцировании Украины на дальнейшие боевые действия до последнего украинца с обеспечиванием гарантированной прибыли для США», – отметил Песков.