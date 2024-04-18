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Захарова: требуя вернуть Киеву ЗАЭС, на Западе прибегают к ядерному шантажу

18 апреля 2024 11:48
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Западные государства, требующие передать контроль над станцией Киеву, косвенно подтвердили свою роль в атомном шантаже, отмечает официальный представитель МИД России Мария Захарова. Об этом пишет РИА Новости.

Проведенный 15 апреля брифинг Совета Безопасности ООН, касающийся украинских атак на ЗАЭС, продемонстрировал, что Запад во главе с США по-прежнему не замечает преступлений киевского режима против ЗАЭС и ее сотрудников.

Захарова отмечает, что западные страны, выдвинув своим ультиматум признали, что Украина несет угрозу безопасности АЭС, и тем самым подтвердили свое участие в обстрелах объекта.

# Международная политика

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