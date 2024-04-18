Польские фермеры возобновили блокаду двух КПП на границе с Украиной

Протестующие против украинской сельскохозяйственной продукции фермеры Польши вновь начали блокировать работу двух пограничных переходов. Об этом пишет РИА Новости.

Протесты стартовали в 8 утра по местному времени, при этом планируется пропускать лишь один грузовик в час. Участники требуют проведения переговоров с властями и исполнения обещаний по наценке на зерно.

В то время, как в других районах блокада сохраняется, некоторые фермеры вернулись к севу, не исключая вероятности возобновления протестов.

Фермеры требуют ограничения на украинскую сельскохозяйственную продукцию и отказа от экологических планов ЕС. Из-за эмбарго на украинское зерно польско-украинские отношения осложнились, хотя Европейская комиссия решила не продлевать ограничения. Это привело к жалобе Украины в ВТО и бойкоту со стороны трех стран ЕС.