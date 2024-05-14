Боррель: ЕС рискует стать «гражданской жертвой» конкуренции между США и Китаем

Верховный представитель ЕС Жозеп Боррель высказал опасения, что ЕС может стать «гражданской жертвой» в конкуренции между Китаем и США. Об этом пишет ТАСС.

«...мы рискуем стать гражданской жертвой в результате стратегической конкуренции Китая и США»– сказал он.

Он отметил, что ЕС теряет конкурентоспособность по сравнению с США, и если такая тенденция продолжится, то капиталы из ЕС могут перетечь на финансовый рынок Америки.

Боррель также сожалеет, что ЕС не может принимать такие же меры, как Штаты, так как ЕС не является Америкой и не обладает такими же ресурсами, как Пентагон и казначейство США.