Песков: Родина открыта для всех, кроме клевещущих на РФ россиян

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что тем россиянам, которые уехали и поддерживают Вооруженные силы Украины, в том числе финансово, и критикуют Россию, будет невозможно вернуться в страну. Об этом пишет РИА Новости.



«Родина для всех одна, Родина всегда открыта для всех, кроме врагов», – сказал Песков.

Он отметил, что Родина была и остается открытой для всех, за исключением врагов, а те, кто клевещет на РФ, не будут приняты в обществе. Также он подчеркнул что против таких людей будут действовать закон.