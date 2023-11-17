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Песков: Родина открыта для всех, кроме клевещущих на РФ россиян

17 ноября 2023 09:55
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что тем россиянам, которые уехали и поддерживают Вооруженные силы Украины, в том числе финансово, и критикуют Россию, будет невозможно вернуться в страну. Об этом пишет РИА Новости.
 
«Родина для всех одна, Родина всегда открыта для всех, кроме врагов», – сказал Песков.

Он отметил, что Родина была и остается открытой для всех, за исключением врагов, а те, кто клевещет на РФ, не будут приняты в обществе. Также он подчеркнул что против таких людей будут действовать закон.

# Международная политика # Дмитрий Песков

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