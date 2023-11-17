Asia Times: Зеленский готовится к аресту главкома ВСУ Залужного

Президент Украины Владимир Зеленский, как сообщается в статье, опубликованной в газете Asia Times, готовит арест главкома ВСУ Валерия Залужного. Об этом пишет РИА Новости.

«Зеленский готовит почву для ареста и устранения украинского главкома Валерия Залужного. Скорее всего, он начнет с увольнения трех генералов, связанных с Залужным», — говорится в материале.

Это могло быть вызвано противоречиями между президентской администрацией и военными. В западных СМИ отмечается ослабление поддержки Зеленского и утомленность ЕС украинским конфликтом.

Ранее Залужный признал, что Вооруженные силы Украины оказались в тупике и не смогли показать ожидаемых темпов продвижения войск.