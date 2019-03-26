Первый в истории выход женской команды в космос отменён из-за скафандра

Новости мира. Выход женской команды в открытый космос отменен. Причина – неподходящий размер скафандра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На Международной космической станции оказался только один экземпляр нужных габаритов.

29 марта астронавты Кристина Кук и Энн Маклейн должны были отправиться заменять аккумуляторы солнечных панелей МКС. Эта операция была бы поистине исторической, так как руководить ими с Земли также должны были только дамы.

Ранее экипаж, состоящий исключительно из женщин, в открытый космос не выходил. Новая попытка запланирована на 29 марта.