Их миллионы. Ядовитые жабы заполонили курортный город во Флориде 

Они повсюду: на дорогах, во дворах домов, бассейнах и даже магазинах. Местные жители в панике: кроме того, что зрелище само по себе весьма пугающе, этот вид жаб еще и ядовит. Их кожа выделяет токсичные вещества, и прикасаться к ней опасно.