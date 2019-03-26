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Их миллионы. Ядовитые жабы заполонили курортный город во Флориде 

26 марта 2019 14:45
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Новости США. Настоящее нашествие жаб наблюдается в американском курортном городе Палм-Бич, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Их миллионы. Ядовитые жабы заполонили курортный город во Флориде  -1

Они повсюду: на дорогах, во дворах домов, бассейнах и даже магазинах. Местные жители в панике: кроме того, что зрелище само по себе весьма пугающе, этот вид жаб еще и ядовит. Их кожа выделяет токсичные вещества, и прикасаться к ней опасно.

Их миллионы. Ядовитые жабы заполонили курортный город во Флориде  -3

Поскольку во Флориде установилась способствующая размножению жаб температура, в ближайшее время их количество значительно возрастет. Администрация Палм-Бич разрабатывает план по борьбе с непрошеными гостями.

Их миллионы. Ядовитые жабы заполонили курортный город во Флориде  -6

Их миллионы. Ядовитые жабы заполонили курортный город во Флориде  -8

Их миллионы. Ядовитые жабы заполонили курортный город во Флориде  -10

# США # Фотофакт

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