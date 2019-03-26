Их миллионы. Ядовитые жабы заполонили курортный город во Флориде 

Новости США. Настоящее нашествие жаб наблюдается в американском курортном городе Палм-Бич, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости США. Настоящее нашествие жаб наблюдается в американском курортном городе Палм-Бич, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Они повсюду: на дорогах, во дворах домов, бассейнах и даже магазинах. Местные жители в панике: кроме того, что зрелище само по себе весьма пугающе, этот вид жаб еще и ядовит. Их кожа выделяет токсичные вещества, и прикасаться к ней опасно.
Поскольку во Флориде установилась способствующая размножению жаб температура, в ближайшее время их количество значительно возрастет. Администрация Палм-Бич разрабатывает план по борьбе с непрошеными гостями.