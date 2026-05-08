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ТАСС: над Украиной в преддверии Дня Великой Победы сбросили листовки

08 мая 2026 10:32
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ТАСС: над Украиной в преддверии Дня Великой Победы сбросили листовки-0

Накануне 9 Мая жителям Украины напомнили о подвигах Красной армии во время Второй мировой войны посредством листовок, пишет ТАСС.

Сброс листовок осуществлен в районе Николаевской, Сумской, Одесской, Харьковской и Черниговской областей и над территорией Донбасса, находящейся под контролем ВСУ. Для данных целей применены БПЛА «Гербера». Листовки содержат не только напоминание об общей истории, но также и инструкции для связи с военными РФ посредством защищенных каналов связи.

Внешне листовки напоминают открытки, на них сказано:  «Наши деды были братьями в окопах».

Фото: Pinterest

# Международная политика

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