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Пассажирка рейса Москва-Барнаул умерла во время полета

18 октября 2023 10:33
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Самолет, совершавший полет из Москвы в Барнаул, в среду, 18 октября, был экстренно посажен в Екатеринбурге по причине резкого ухудшения здоровья одного из пассажиров, пишет ТАСС.

Сообщается, что во время полета командир самолета передал сообщение о том, что у одной из пассажирок ухудшилось состояние. Женщина начала задыхаться, бортпроводниками оказывались реанимационные мероприятия.

После приземления воздушного судна в Екатеринбурге на борт поднялись медицинские работники. Однако, на момент прибытия медиков 49-летняя женщина уже скончалась, врачами была констатирована ее смерть.

# Несчастный случай

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