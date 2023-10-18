Банк РФ остановил выпуск новой банкноты в 1 тысячу рублей для доработки

Банк России приостановил выпуск новой банкноты в 1 000 рублей, продолжив доработку ее дизайна, пишет ТАСС.

16 октября текущего года Банком РФ были представлены дизайны купюр в 1 000 и 5 000 рублей. Цветовое оформление банкнот оставили прежним, изменению подвергли изображения достопримечательностей.

Купюра в 1 000 российских рублей теперь посвящена Нижнему Новгороду и Приволжскому федеральному округу. С лицевой стороны изображена Никольская башня Нижегородского Кремля, а на оборотной – Музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан в Казани, башня Сююмбике на территории Казанского Кремля, Музей археологии и этнографии в Уфе.

У представителей РПЦ обновленная банкнота вызвала критику, потому что отсутствует крест на изображении здания церкви, где расположен Музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан. Банком России принято решение о доработке дизайна.