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Пашинян: соглашение о мире между Арменией и Азербайджаном может быть подписано до конца 2023 года

17 октября 2023 10:47
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Соглашение о мире и нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном может быть подписано до конца года. Такое заявление сделал во вторник, 17 октября, премьер Армении Никол Пашинян на заседании Европарламента, приводит информацию ТАСС. 

В числе основных принципов урегулирования ситуации Пашинян назвал подтверждение территориальной целостности Армении. Он отметил, что Армения в свою очередь готова обеспечить безопасность граждан Азербайджана, а также азербайджанских грузов на территории своей страны. 

# Международная политика # Никол Пашинян

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