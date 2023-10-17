Пашинян: соглашение о мире между Арменией и Азербайджаном может быть подписано до конца 2023 года

Соглашение о мире и нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном может быть подписано до конца года. Такое заявление сделал во вторник, 17 октября, премьер Армении Никол Пашинян на заседании Европарламента, приводит информацию ТАСС.

В числе основных принципов урегулирования ситуации Пашинян назвал подтверждение территориальной целостности Армении. Он отметил, что Армения в свою очередь готова обеспечить безопасность граждан Азербайджана, а также азербайджанских грузов на территории своей страны.