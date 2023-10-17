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Путин встретился с премьером Венгрии Орбаном на форуме «Один пояс – один путь»

17 октября 2023 10:08
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В Пекине в рамках форума «Один пояс, один путь» состоялась встреча российского лидера Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Об этом пишет РИА Новости.

Несмотря на сложные в геополитическом плане условия, взаимоотношения стран сохранились и продолжают развиваться, заявил Путин. Орбан отметил, что Венгрия всегда стремилась к взаимопониманию с Россией. Он также поблагодарил «Росатом» и «Газпром» за сотрудничество.

Ранее Путин встретился с президентом Вьетнама и премьер-министром Таиланда. На 18 октября запланирована встреча лидеров Китая и России.

# Международная политика # Виктор Орбан # Владимир Путин

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