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Турция готова выступить гарантом Палестины в случае заключения мирного соглашения

17 октября 2023 10:07
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Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан высказал мнение, что Турция может выступить гарантом для Палестины в деле заключения мирного соглашения. Об этом сообщает РИА Новости.

Он особо подчеркнул, что гарантами, особенно в отношении Палестины, должны быть представители стран Ближнего Востока. После заключения соответствующего соглашения поручители должны нести ответственность за его реализацию.

С 7 октября в результате палестино-израильского конфликта число погибших превысило 2 тыс. человек в Газе и 1 тыс. человек в Израиле. Россия обратилась к сторонам с призывом прекратить боевые действия. Президент РФ Владимир Путин заявил, что урегулирование кризиса возможно только на основе «двугосударственной» формулы ООН.

# Международная политика

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