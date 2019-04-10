Партия Нетаньяху лидирует на выборах в Израиле

На втором месте оппозиционный центристский блок. За него проголосовали чуть более 26%. На данный момент обработана лишь половина бюллетеней.

В ближайшие дни, после того, как будут подведены официальные результаты голосования, президент Израиля проведет консультации со всеми партиями, преодолевшими электоральный барьер, и выберет для формирования правительства депутата с наибольшей поддержкой в Кнессете.