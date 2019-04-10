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Партия Нетаньяху лидирует на выборах в Израиле

10 апреля 2019 09:07
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Новости Израиля. В копилке «Ликуда» –  27,5 % голосов избирателей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Партия Нетаньяху лидирует на выборах в Израиле-1

На втором месте оппозиционный центристский блок. За него проголосовали чуть более 26%. На данный момент обработана лишь половина бюллетеней.

Партия Нетаньяху лидирует на выборах в Израиле-4

В ближайшие дни, после того, как будут подведены официальные результаты голосования, президент Израиля проведет консультации со всеми партиями, преодолевшими электоральный барьер, и выберет для формирования правительства депутата с наибольшей поддержкой в Кнессете.

# Выборы # Фотофакт

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