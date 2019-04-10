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Более 20 штатов Венесуэлы остались без света

10 апреля 2019 08:57
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Новости Венесуэлы. Очередной блэкаут поразил Венесуэлу. Без электричества остались свыше 20 штатов, в том числе и столица страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Причины нового сбоя в работе электросети неизвестны.

Более 20 штатов Венесуэлы остались без света-1

Бригады специалистов восстанавливают подачу электроэнергии. Масштабные отключения электричества в Венесуэле происходят с начала марта.

Более 20 штатов Венесуэлы остались без света-4

Самое крупное произошло 7 марта, когда без света на несколько дней остались Каракас и большинство штатов. В правительстве заявили, что причиной стала диверсия на ГЭС.

# ЧП # Фотофакт

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