Более 20 штатов Венесуэлы остались без света

Новости Венесуэлы. Очередной блэкаут поразил Венесуэлу. Без электричества остались свыше 20 штатов, в том числе и столица страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Причины нового сбоя в работе электросети неизвестны.
Новости Венесуэлы. Очередной блэкаут поразил Венесуэлу. Без электричества остались свыше 20 штатов, в том числе и столица страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Причины нового сбоя в работе электросети неизвестны.
Бригады специалистов восстанавливают подачу электроэнергии. Масштабные отключения электричества в Венесуэле происходят с начала марта.
Самое крупное произошло 7 марта, когда без света на несколько дней остались Каракас и большинство штатов. В правительстве заявили, что причиной стала диверсия на ГЭС.