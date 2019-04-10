Более 20 штатов Венесуэлы остались без света

Новости Венесуэлы. Очередной блэкаут поразил Венесуэлу. Без электричества остались свыше 20 штатов, в том числе и столица страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Причины нового сбоя в работе электросети неизвестны.

Бригады специалистов восстанавливают подачу электроэнергии. Масштабные отключения электричества в Венесуэле происходят с начала марта.