В Албании неизвестные украли из самолёта несколько млн евро

Новости Албании. Вооружённые люди в масках ограбили самолёт австрийских авиалиний в аэропорту Тираны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Инцидент произошёл, когда воздушное судно готовилось к вылету в Вену.

Грабители попали на территорию аэропорта, используя въезд для машин пожарной службы. Затем проникли на борт, принудили экипаж лечь и украли несколько миллионов евро.