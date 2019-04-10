В Албании неизвестные украли из самолёта несколько млн евро

Новости Албании. Вооружённые люди в масках ограбили самолёт австрийских авиалиний в аэропорту Тираны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Инцидент произошёл, когда воздушное судно готовилось к вылету в Вену.
Новости Албании. Вооружённые люди в масках ограбили самолёт австрийских авиалиний в аэропорту Тираны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Инцидент произошёл, когда воздушное судно готовилось к вылету в Вену.
Грабители попали на территорию аэропорта, используя въезд для машин пожарной службы. Затем проникли на борт, принудили экипаж лечь и украли несколько миллионов евро.
Прибывшая на место происшествия полиция ликвидировала одного из нападавших. Другие успели скрыться. Ведутся поиски подозреваемых.