В Нью-Йорке введён режим ЧП из-за вспышки кори

К настоящему времени зарегистрировано более 280 случаев заболевания. Несколько десятков человек госпитализированы. Случаи заражения корью фиксировали в Нью-Йорке еще с осени 2018 года. Мэр города призвал невакцинированных жителей сделать прививки и пригрозил штрафом до тысячи долларов в случае отказа.