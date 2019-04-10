В Нью-Йорке введён режим ЧП из-за вспышки кори

Новости США. Чрезвычайное положение действует на территории нескольких районов города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости США. Чрезвычайное положение действует на территории нескольких районов города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
К настоящему времени зарегистрировано более 280 случаев заболевания. Несколько десятков человек госпитализированы. Случаи заражения корью фиксировали в Нью-Йорке еще с осени 2018 года. Мэр города призвал невакцинированных жителей сделать прививки и пригрозил штрафом до тысячи долларов в случае отказа.
Режим чрезвычайного положения продлится как минимум до 17 апреля, когда совет здравоохранения города соберётся на очередное заседание.