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В Нью-Йорке введён режим ЧП из-за вспышки кори

10 апреля 2019 08:44
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Новости США. Чрезвычайное положение действует на территории нескольких районов города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Нью-Йорке введён режим ЧП из-за вспышки кори-1

К настоящему времени зарегистрировано более 280 случаев заболевания. Несколько десятков человек госпитализированы. Случаи заражения корью фиксировали в Нью-Йорке еще с осени 2018 года. Мэр города призвал невакцинированных жителей сделать прививки и пригрозил штрафом до тысячи долларов в случае отказа.

В Нью-Йорке введён режим ЧП из-за вспышки кори-4

Режим чрезвычайного положения продлится как минимум до 17 апреля, когда совет здравоохранения города соберётся на очередное заседание.

# Вирусные заболевания # Фотофакт

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