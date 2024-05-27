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Около 700 человек погибли из-за схода оползня в Папуа – Новой Гвинее

27 мая 2024 07:30
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Из-за оползня в Папуа – Новой Гвинее погибли около 700 человек, тысячи пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Около 700 человек погибли из-за схода оползня в Папуа – Новой Гвинее-1

Более 150 домов оказались под завалами. Их глубина составляет от 6 до 8 метров. По данным местных СМИ, в деревне одной из провинций под землей остаются около 300 человек. Сотрудники экстренных служб перевозят пострадавших в безопасные районы.

# Природные катаклизмы

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