Около 700 человек погибли из-за схода оползня в Папуа – Новой Гвинее

Из-за оползня в Папуа – Новой Гвинее погибли около 700 человек, тысячи пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 150 домов оказались под завалами. Их глубина составляет от 6 до 8 метров. По данным местных СМИ, в деревне одной из провинций под землей остаются около 300 человек. Сотрудники экстренных служб перевозят пострадавших в безопасные районы.