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Швейцар одного из отелей Австралии, припарковывая спорткар гостя, не рассчитал мощность двигателя и врезался во внедорожник

31 мая 2018 09:08
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Новости Австралии. Кадры необычной аварии пришли из Австралии. Швейцар одного из отелей припарковал спорткар гостя прямо под авто другого постояльца, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Швейцар одного из отелей Австралии, припарковывая спорткар гостя, не рассчитал мощность двигателя и врезался во внедорожник-1

Мужчина не рассчитал мощность двигателя. Нажав на педаль газа, машина рванула вперед с такой силой, что подняла внедорожник. Чтобы освободить сотрудника из многотонной ловушки спасателям пришлось использовать специальную технику.

Швейцар одного из отелей Австралии, припарковывая спорткар гостя, не рассчитал мощность двигателя и врезался во внедорожник-4

Швейцар одного из отелей Австралии, припарковывая спорткар гостя, не рассчитал мощность двигателя и врезался во внедорожник-6

# Авария # Фотофакт

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