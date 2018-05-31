Швейцар одного из отелей Австралии, припарковывая спорткар гостя, не рассчитал мощность двигателя и врезался во внедорожник

Новости Австралии. Кадры необычной аварии пришли из Австралии. Швейцар одного из отелей припарковал спорткар гостя прямо под авто другого постояльца, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мужчина не рассчитал мощность двигателя. Нажав на педаль газа, машина рванула вперед с такой силой, что подняла внедорожник. Чтобы освободить сотрудника из многотонной ловушки спасателям пришлось использовать специальную технику.