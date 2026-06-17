Грязные комнаты в аварийных зданиях – в Британии выявили более 20 нелегальных учреждений образования
Британская история, которая дурно пахнет. Грязные и опасные комнаты в аварийных зданиях, темные и сырые помещения, оголенные провода, плесень в столовых. Именно в таких условиях вынуждены обучаться до 60 тысяч английских школьников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Журналисты местного телеканала выявили более 20 так называемых нелегальных учреждений образования в Лондоне, Лестере и Манчестере, которые действуют вне государственного контроля.
В Британии полицейские с применением силы задержали пятилетнего ребенка.
Заведения просто не регистрируются благодаря лазейкам в законодательстве, а учителя не имеют квалификации и не проходят проверок на судимость. Как правило, подобные учреждения существуют внутри замкнутых религиозных общин. Родители бессильны. Жалоба или попытка перевести ребенка в обычную школу грозит изгнанием из общины и потерей всего. Многие маскируют нелегальные школы под домашнее обучение, а отсутствие учета таких детей в Британии позволяет родителям делать это безнаказанно.
Виктор Шафи, бывший глава отдела инспекции по борьбе с нелегальными школами (Великобритания):
Дети учатся в заброшенных промышленных зданиях, в условиях, достойных Диккенса. Я помню, что рядом с классом была комната с открытой канализацией, крысиным пометом, дырами в стенах.
Последствия для детей катастрофические. По данным очевидцев, они же родители, к 16 годам выпускники таких школ часто умеют читать только по слогам, не знают таблицу умножения, а некоторые с трудом говорят по-английски из-за чего не могут найти работу.
Майкл Уилшоу, инспектор (Великобритания):
Если в школе дают крайне узкую программу и у детей нет доступа к тем же возможностям, что и у других, то в обществе будут расти сегрегация, разногласия и враждебность. Главная опасность в том, что существует вероятность радикализации в таких учреждениях.
Теневые школы – не секрет. Почти 2 тысячи расследований за 10 лет, но удалось добиться лишь 9 судебных преследований. При этом бюджет инспекций сокращается, а власти не решаются на жесткие меры. Политики боятся обвинений в религиозной нетерпимости, которые могут стоить им голосов.