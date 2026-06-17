Грязные комнаты в аварийных зданиях – в Британии выявили более 20 нелегальных учреждений образования

Британская история, которая дурно пахнет. Грязные и опасные комнаты в аварийных зданиях, темные и сырые помещения, оголенные провода, плесень в столовых. Именно в таких условиях вынуждены обучаться до 60 тысяч английских школьников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Журналисты местного телеканала выявили более 20 так называемых нелегальных учреждений образования в Лондоне, Лестере и Манчестере, которые действуют вне государственного контроля.

В Британии полицейские с применением силы задержали пятилетнего ребенка.

Заведения просто не регистрируются благодаря лазейкам в законодательстве, а учителя не имеют квалификации и не проходят проверок на судимость. Как правило, подобные учреждения существуют внутри замкнутых религиозных общин. Родители бессильны. Жалоба или попытка перевести ребенка в обычную школу грозит изгнанием из общины и потерей всего. Многие маскируют нелегальные школы под домашнее обучение, а отсутствие учета таких детей в Британии позволяет родителям делать это безнаказанно.